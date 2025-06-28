Игорь Ларионов: «Рад, что в РПЛ появился новый чемпион. Знаю долгую историю «Краснодара»

Игорь Ларионов высказался о прошлом сезоне в Мир РПЛ.

«Концовка была просто фантастической. Всегда ожидаешь интриги, которая не заканчивается.

И она в этом году подтвердилась, «Краснодар» наконец-то выиграл. Знаю долгую историю этого клуба, становления стадиона. Я очень рад тому, что у нас появился новый чемпион», – сказал главный тренер хоккейного СКА.

Чемпионом прошлого сезона РПЛ стал «Краснодар».