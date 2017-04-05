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    Твиттер Олимпийского канала МОК: «Вы посмеете указывать Овечкину, что ему делать?»

    Теги ИИХФ сборная России Вашингтон Александр Овечкин НХЛ МОК Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    МОК отпустил шпильку в адрес НХЛ из-за запрета игрокам лиги на поездку в Пхенчхан на ОИ-2018.

    Твиттер Олимпийского канала МОК выложил видео со словами Александра Овечкина о том, что он поедет на Олимпиаду, его никто не остановит, и приложил запись силового приема капитана сборной России с Игр в Сочи.

    «Вы посмеете сказать капитану «Вашингтона» Овечкину, что ему делать?» – говорится в твите. Эту запись ретвитнул официальный аккаунт ИИХФ.

    Гэри Беттмэн: «Овечкин едет на Олимпиаду? Я ожидаю, что все хоккеисты НХЛ будут играть за свои клубы»

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