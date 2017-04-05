Твиттер Олимпийского канала МОК: «Вы посмеете указывать Овечкину, что ему делать?»
МОК отпустил шпильку в адрес НХЛ из-за запрета игрокам лиги на поездку в Пхенчхан на ОИ-2018.
Твиттер Олимпийского канала МОК выложил видео со словами Александра Овечкина о том, что он поедет на Олимпиаду, его никто не остановит, и приложил запись силового приема капитана сборной России с Игр в Сочи.
«Вы посмеете сказать капитану «Вашингтона» Овечкину, что ему делать?» – говорится в твите. Эту запись ретвитнул официальный аккаунт ИИХФ.
Would you dare telling the @Capitals Captain @ovi8 what to do? 😏😏😏@pyeongchang2018 @Olympic_Russia @NHL @IIHFHockey pic.twitter.com/z03CgVtv7z— Olympic Channel (@olympicchannel) 5 апреля 2017 г.
Гэри Беттмэн: «Овечкин едет на Олимпиаду? Я ожидаю, что все хоккеисты НХЛ будут играть за свои клубы»
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