Твиттер Олимпийского канала МОК: «Вы посмеете указывать Овечкину, что ему делать?»

МОК отпустил шпильку в адрес из-за запрета игрокам лиги на поездку в Пхенчхан на ОИ-2018.

Твиттер Олимпийского канала МОК выложил видео со словами о том, что он поедет на Олимпиаду, его никто не остановит, и приложил запись силового приема капитана сборной России с Игр в Сочи.

«Вы посмеете сказать капитану Овечкину, что ему делать?» – говорится в твите. Эту запись ретвитнул официальный аккаунт .

Would you dare telling the @Capitals Captain @ovi8 what to do? 😏😏😏@pyeongchang2018 @Olympic_Russia @NHL @IIHFHockey pic.twitter.com/z03CgVtv7z