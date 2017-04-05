Твиттер Олимпийского канала МОК: «Вы посмеете указывать Овечкину, что ему делать?»

МОК отпустил шпильку в адрес из-за запрета игрокам лиги на поездку в Пхенчхан на ОИ-2018.

Твиттер Олимпийского канала МОК выложил видео со словами о том, что он поедет на Олимпиаду, его никто не остановит, и приложил запись силового приема капитана сборной России с Игр в Сочи.

«Вы посмеете сказать капитану Овечкину, что ему делать?» – говорится в твите. Эту запись ретвитнул официальный аккаунт .

Гэри Беттмэн: «Овечкин едет на Олимпиаду? Я ожидаю, что все хоккеисты НХЛ будут играть за свои клубы»