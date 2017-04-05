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    Гэри Беттмэн: «Овечкин едет на Олимпиаду? Я ожидаю, что все хоккеисты НХЛ будут играть за свои клубы»

    Теги сборная России Вашингтон Гэри Беттмэн Александр Овечкин НХЛ Тед Леонсис Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Комиссионер Гэри Беттмэн прокомментировал заявление капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который намерен отправиться на Олимпиаду-2018, несмотря на решение лиги не отпускать игроков.

    – Алекс Овечкин сказал: «Я еду. Мне все равно, я еду».

    – Мне нравится Алекс и как человек, и как игрок. Мы сейчас не должны решать этот вопрос. Я ожидаю, что все хоккеисты НХЛ будут играть за свои клубы. Сейчас не нужно об этом спорить. До Олимпиады еще много времени.

    – Это вопрос, который будут решать клубы? Или его будет решать лига?

    – Не хочу сейчас спорить об этом. Мы ожидаем, что наши игроки останутся. Потому что, помимо прочего, у них есть контрактные обязательства. Это их работа, они за нее получают хорошие деньги. И они обязаны дать нашим болельщикам сезон, которого те от них ждут.

    Тед Леонсис публично говорил, что отпустит Овечкина.

    – Я слышал это. Но времени еще много, этот вопрос будет решен в подходящее время, – сказал Беттмэн в программе Prime Time Sports в эфире Sportsnet 590 The Fan.

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