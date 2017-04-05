Гэри Беттмэн: «Овечкин едет на Олимпиаду? Я ожидаю, что все хоккеисты НХЛ будут играть за свои клубы»
Комиссионер Гэри Беттмэн прокомментировал заявление капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который намерен отправиться на Олимпиаду-2018, несмотря на решение лиги не отпускать игроков.
– Алекс Овечкин сказал: «Я еду. Мне все равно, я еду».
– Мне нравится Алекс и как человек, и как игрок. Мы сейчас не должны решать этот вопрос. Я ожидаю, что все хоккеисты НХЛ будут играть за свои клубы. Сейчас не нужно об этом спорить. До Олимпиады еще много времени.
– Это вопрос, который будут решать клубы? Или его будет решать лига?
– Не хочу сейчас спорить об этом. Мы ожидаем, что наши игроки останутся. Потому что, помимо прочего, у них есть контрактные обязательства. Это их работа, они за нее получают хорошие деньги. И они обязаны дать нашим болельщикам сезон, которого те от них ждут.
– Тед Леонсис публично говорил, что отпустит Овечкина.
– Я слышал это. Но времени еще много, этот вопрос будет решен в подходящее время, – сказал Беттмэн в программе Prime Time Sports в эфире Sportsnet 590 The Fan.
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