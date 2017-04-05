Комиссионер Гэри Беттмэн прокомментировал заявление капитана «Вашингтона» , который намерен отправиться на Олимпиаду-2018, несмотря на решение лиги не отпускать игроков.

– Алекс Овечкин сказал: «Я еду. Мне все равно, я еду».

– Мне нравится Алекс и как человек, и как игрок. Мы сейчас не должны решать этот вопрос. Я ожидаю, что все хоккеисты будут играть за свои клубы. Сейчас не нужно об этом спорить. До Олимпиады еще много времени.

– Это вопрос, который будут решать клубы? Или его будет решать лига?

– Не хочу сейчас спорить об этом. Мы ожидаем, что наши игроки останутся. Потому что, помимо прочего, у них есть контрактные обязательства. Это их работа, они за нее получают хорошие деньги. И они обязаны дать нашим болельщикам сезон, которого те от них ждут.

– публично говорил, что отпустит Овечкина.

– Я слышал это. Но времени еще много, этот вопрос будет решен в подходящее время, – сказал Беттмэн в программе Prime Time Sports в эфире Sportsnet 590 The Fan.

«Я не передумал и собираюсь ехать в Корею». Что игроки НХЛ говорят о пропуске Олимпиады

Если завтра Олимпиада. Как будет выглядеть сборная России

На Олимпиаде не будет игроков НХЛ. Серьезно?!