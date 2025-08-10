Шавин о «Торпедо»: «Моя цель на сезон – максимально помочь команде достичь Кубка Гагарина. На звании чемпиона России мы не остановимся»

Никита Шавин сказал, что хочет выиграть Кубок Гагарина с «Торпедо».

«Ничего сверхъестественного в том, что я стал Чемпионом России в ВХЛ . Впереди еще много чемпионств и наград. На звании чемпиона России мы не остановимся. После победы много кто поздравлял, но никто никуда особо не звал. Съездил с кубком домой и все. Сейчас все уже в прошлом.

Как только началась предсезонная работа, все как по щелчку пальцев все сразу забыли. Тяжело было восстановиться и физически, и эмоционально, так как на отдых было всего месяц, а дальше начали самостоятельно готовиться. Пока тяжело.

Почему в таком случае остался сегодня после игры и долго бросал по воротам? На мой взгляд только так можно побеждать – через работу и усердный труд.

Не скажу, что «Торпедо» сильно изменилось по сравнению с прошлым сезоном. Небольшая рихтовка, не более того. К изменениям формы команды отношусь положительно, мне очень нравится.

В раздевалке на новой ледовой арене уже присмотрел себе место. Буду сидеть между Кириллом Ворониным и Андреем Белевичем, в одной тройке с которыми заканчивал прошлый сезон.

В КХЛ в это межсезонье много событий произошло, но мы не смотрим на других. Знаю, что с «Ладой» шесть игр сыграем, потому что Сергей Гончарук оттуда родом. Будут ли эти матчи принципиальные? Не мне про это говорить.

6 сентября, когда в гости приедет СКА [во главе с Игорем Ларионовым], наверное, будет принципиальный матч. Но нам в каждом матче есть что доказывать. Моя цель на сезон – максимально помочь команде достичь Кубка Гагарина. Завоевали один кубок, но этого мало», – сказал форвард нижегородцев, ставший чемпионом России в составе «Торпедо-Горький » в прошлом сезоне.