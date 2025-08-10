Валуев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Если так, то это политика, но недостижимая»

Николай Валуев высказался о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м.

Ранее появилась информация , что в 2024 году администрацией президента США Джо Байдена рассматривалась возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

«Если так, то это политика, но недостижимая», – сказал экс-чемпион мира по боксу, сейчас являющийся депутатом Государственной думы .