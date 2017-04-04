Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопросы по поводу запрета НХЛ на участие игроков в Олимпиаде-2018.

– Вы все еще планируете поехать на Олимпиаду?

– Все, больше никаких вопросов по игре? (смеется). Да, я не изменил своего мнения. И не изменю.

– Почему это так много значит для вас?

– Это моя страна. Думаю, все хотят играть на Олимпиаде. Приехать на Игры – это важнейший шанс в жизни. Так что если кто-то мне скажет, что туда нельзя ехать, мне все равно, я еду.

– Вы удивлены, что лига пытается запретить другим хоккеистам поехать на Игры?

– Кажется, у НХЛ была такая же позиция и перед Сочи-2014. Они хотят заключить сделку. Уверен, скоро все уладится. Пока что они пытаются раздуть большую историю из этого.

– То есть вы по-прежнему думаете, что хоккеисты поедут на Олимпиаду? Что договор будет подписан?

– Да. Надеюсь на это. Еще есть время. Можно говорить что угодно, но календарь на следующий сезон еще не сверстан. Если в календаре не будет Олимпиады, то тогда мы увидим, что НХЛ не блефует. Время еще есть. В любом случае я еду на Игры.

– Что бы вы хотели сказать Гэри Беттмэну от имени игроков?

– Все знают это. Наш владелец клуба понимает мою позицию, позицию Кузнецова, Бэкстрема, Юханссона, Холтби... Все хотят быть там.

Перед Сочи тоже говорили, что мы не едем на Олимпиаду, потому что это Россия, политика и все такое. Но в итоге все были рады, что мы там.

– Как думаете, будут проблемы с тем, чтобы получить разрешение от «Вашингтона», если лига не будет в это вмешиваться?

– Я сказал то, что думаю. Сейчас мы концентрируемся на ближайшем матче и плей-офф. После сезона я поговорю с Тедом Леонсисом, – сказал Овечкин.