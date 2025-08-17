0

Чемпионка России по велошоссе Третьякова дисквалифицирована на 4 года за генный допинг

Российскую велогонщицу Евгению Третьякову дисквалифицировали за генный допинг.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в его распоряжении.

В пробе 39-летней Третьяков обнаружена запрещенная субстанция GW1516, которая относится к так называемому генному допингу. 

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопинговго агентства (РУСАДА) дисквалифицировал спортсменку до 26 мая 2029 года.

Изначально метаболиты GW1516 были синтезированы и оценены для лечения ожирения, диабета и других расстройств, вызванных метаболическими проблемами.

Третьякова является чемпионкой России по велогонкам на шоссе 2024 в индивидуальной гонке.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoдопинг
Евгения Третьякова
logoсборная России жен
ТАСС
велошоссе
