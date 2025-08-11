2

Федерация тяжелой атлетики России намерена взять две бронзы на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Федерация тяжелой атлетики России намерена взять две бронзы на Играх-2028.

Об этом говорится в программе развития вида спорта «тяжелая атлетика» в Российской Федерации на 2025-2028 годы.

Согласно документу, перед российскими штангистами в 2026 году будет стоять задача завоевать на чемпионате мира одну серебряную и две бронзовые награды, на ЧМ-2027 – золото, серебро и бронзу, на мировом первенстве 2028 года – по одной золотой и серебряной награде, а также две бронзовые медали.

На Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе – две бронзовые медали.

На чемпионате Европы – 2026 от отечественных штангистов будут ждать одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды, на ЧЕ-2027 – по две медали каждого достоинства, на ЧЕ-2028 – три золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
