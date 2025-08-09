  • Спортс
Крамаренко о недопуске на Олимпиаду-2024: «Год назад я вообще не могла об этом говорить, сразу слезы. Жду, дадут ли мне нейтральный статус»

Лала Крамаренко рассказала о слезах из-за пропуска Олимпийских игр в Париже.

20-летняя Крамаренко выступает в художественной гимнастике, она чемпионка Европы-2021 в команде. На Олимпиаде-2024 не выступала из-за недопуска россиян в этом виде спорта.

«Пока я жду, дадут ли мне нейтральный статус или нет. Если будет такая возможность, то попробую вернуться и поехать на чемпионат мира и Олимпийские игры. И если здоровье будет.

Когда у тебя есть представление, как это должно быть, когда ты уже выступал на международных соревнованиях, очень сложно без этих выступлений и эмоций. Это затягивает, без этого сложно жить.

Когда у тебя это забирают, когда ты должен был выйти на Олимпийские игры в Париж, а тебе говорят, что ты не едешь... Год назад я вообще не могла об этом говорить, сразу слезы. Сейчас начала более-менее спокойно воспринимать», – сказала Крамаренко.

Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе.

