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Олимпийский чемпион Люй Сяоцзюнь дисквалифицирован на 4 года за допинг

Трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике из Китая Люй Сяоцзюнь дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) подтвердило соответствующее решение.

В октябре 2022-го Сяоцзюнь сдал положительную пробу на рекомбинантный эритропоэтин и в декабре был временно отстранен. Спортсмен настаивал на своей невиновности и требовал снять санкции.

В мае 2024-го Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) подала запрос в CAS ADD, требуя признать Сяоцзюня виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать на 4 года. Арбитраж CAS в свою очередь признал, что китаец не аргументировал отсутствие умысла в нарушении.

При этом в суде постановили отсчитывать срок наказания с 30 октября 2022-го, то есть со дня положительной пробы, хотя IWF настаивала на дисквалификации с момента решения самого CAS ADD. В этом случае арбитраж посчитал, что подача дела была задержала по причинам, не зависящим от тяжелоатлета.

Сяоцзюню 40 лет, он олимпийский чемпион Лондона-2012, Рио-2016 и Токио-2020, пятикратный чемпион мира. Спортсмен выступал в весовых категориях до 77 и 81 кг.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: CAS
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