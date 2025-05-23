Тихонов об отклонении апелляции Устюгова: «Все справедливо, Евгений это заслужил. Искать проблемы надо не в судах, а в себе»

Александр Тихонов назвал справедливым отклонение апелляции Евгения Устюгова.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS ) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14. В том числе на двух Олимпиадах, где Устюгов взял золото в масс-старте и эстафете.

«Женя это заслужил. Он не был командным игроком, все справедливо. Я сам бывал в лаборатории. Когда мы кричали на весь мир, что это политический заказ, я говорил, что все справедливо.

Теперь все вернулось на круги своя. После моего ухода с поста президента Союза биатлонистов России началась полная бесконтрольность – 27 случаев допинга! Контроля ноль. Нас выгнали еще до всех санкций. Так зачем искать причины в судах? Ищите их в себе», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, экс-глава СБР Тихонов.

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