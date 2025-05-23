Павел Колобков: «В нашей стране Евгений Устюгов остается большим спортсменом и олимпийским чемпионом»

Павел Колобков продолжает считать Евгения Устюгова олимпийским чемпионом.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS ) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14. В том числе на двух Олимпиадах, где спортсмен взял золото в масс-старте и эстафете.

«Медальный зачет на основе базы Родченкова пусть считают те, кому это интересно. Мне это неинтересно. Россия как была, так и остается победителем Олимпийских игр в Сочи.

Мы не только потрясающе провели Олимпиаду, но и наши спортсмены показали выдающиеся результаты. Я не сомневаюсь в честности и искренности Евгения Устюгова . Молодец, что боролся до конца. Но сейчас обстановка не располагает к тому, чтобы выигрывать апелляции в CAS.

Сложно на это рассчитывать и в Федеральном суде Швейцарии, потому что там рассматриваются процедурные вопросы. В нашей стране Евгений Устюгов остается большим спортсменом и олимпийским чемпионом», – сказал экс-министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию Колобков.

У России минус два олимпийских золота. Медальный зачет Сочи теперь окончательный