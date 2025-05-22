Гафин о матче с «Краснодаром»: «Игроки «Динамо» выйдут с сумасшедшей мотивацией и желанием победить. Сделаем все, чтобы получить медали РПЛ»
Дмитрий Гафин высказался о мотивации «Динамо» в матче с «Краснодаром».
24 мая «Краснодар» и «Динамо» встретятся в матче Мир РПЛ. «Быки» на один балл опережают «Зенит» в борьбе за чемпионство. Бело-голубые находятся на четвертой позиции в турнирной таблице.
«Игроки нашей команды выйдут с сумасшедшей мотивацией и желанием победить.
Мы не смотрим на чемпионскую гонку. Мы решаем свои задачи.
Мы боремся за медали РПЛ и сделаем все, что в наших силах, чтобы их получить», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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