Минспорт поддержал выдвижение президента Marathon Group Винокурова на пост главы Федерации тяжелой атлетики России

Минспорт поддержал выдвижение Винокурова на пост главы ФТАР.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Министерство спорта приветствует решение Федерации тяжелой атлетики Тульской области о выдвижении главы инвестиционной группы «Марафон» Александра Винокурова на пост Президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Мы обсудили с ним задачи, которые стоят перед организацией.

Прежде всего, это восстановление государственной аккредитации ФТАР. Кроме того, необходимо усиление управленческой работы, улучшение материально-технической базы, поддержки спортсменов и тренеров и, конечно, подготовки российских спортсменов к участию в международных состязаниях.

Александр Семенович имеет для этого богатый управленческий опыт. «Марафон» владеет крупными долями в таких компаниях, как «Магнит», «Дикси», «Азбука вкуса» и другие, но главное, что он лично неравнодушен к тяжелой атлетике. Любит и много лет развивает спорт.

В частности, Александр Винокуров стал сооснователем трековой велокоманды «Марафон-Тула», в составе которой чемпионы мира и призеры Олимпийских Игр. Он также выступил идейным вдохновителем крупнейших соревнований по кросс-фиту – ежегодного «Гран-При инвестиционной группы Марафон».

Компании группы поддерживают Федерацию регби, РФС, ФК «Динамо» (Москва), ФК «Динамо» (Махачкала) и другие команды, а также оказывают помощь проектам в сфере силовых дисциплин, велоспорта, водно-моторных видов спорта, шахмат, сквоша, а также поддерживают крупнейшие мероприятия в сфере любительского спорта, среди которых забеги «Московский марафон», «Северная столица», турниры по триатлону Ironstar и др.

Избрание Александра Винокурова главой ФТАР пойдет на пользу организации и станет новой страницей в развитии тяжелой атлетики в России», – написал Дегтярев в телеграм-канале.