Актер сериала «Игра престолов» Хафтор Бьернссон выступит на турнире по силовому спорту в Красноярске

Актер из «Игры престолов» выступит на турнире по силовому спорту в Красноярске.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России.

Хафтор Бьернссон, исполнивший в сериале роль Григора Клигана, подписал договор на участие в соревнованиях и намерен попытаться установить новый мировой рекорд в становой тяге.

Действующий рекорд также принадлежит Бьернссону и был установлен в 2020 году – 501 кг.

На турнире в Красноярске выступят многие иностранные спортсмены, в том числе обладатель мирового рекорда в жиме лежа Джулиус Мэддокс.

Соревнования пройдут 19-20 апреля.