Актер сериала «Игра престолов» Хафтор Бьернссон выступит на турнире по силовому спорту в Красноярске
Актер из «Игры престолов» выступит на турнире по силовому спорту в Красноярске.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России.
Хафтор Бьернссон, исполнивший в сериале роль Григора Клигана, подписал договор на участие в соревнованиях и намерен попытаться установить новый мировой рекорд в становой тяге.
Действующий рекорд также принадлежит Бьернссону и был установлен в 2020 году – 501 кг.
На турнире в Красноярске выступят многие иностранные спортсмены, в том числе обладатель мирового рекорда в жиме лежа Джулиус Мэддокс.
Соревнования пройдут 19-20 апреля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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