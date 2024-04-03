Призер чемпионата России по вольной борьбе Эрик Джиоев дисквалифицирован на 3 года за нарушение антидопинговых правил

Российский борец Эрик Джиоев дисквалифицирован на три года за допинг.

Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен нарушил общероссийские антидопинговые правила по части пунктов 4.1 (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена) и 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода).

Срок дисквалификации отсчитывается с 6 марта 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения – с 26 февраля 2024 года.

Джиоев является серебряным призером чемпионата России по вольной борьбе 2023 года в категории до 125 кг.