На Олимпиаде в Париже увеличили поставки еды и количество транспорта после жалоб спортсменов

Теги происшествия Олимпиада-2024 Тяжелая атлетика

На Олимпиаде в Париже увеличили поставки еды и количество транспорта для атлетов.

Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на оргкомитет соревнований.

Ранее некоторые спортсмены, в частности из Великобритании, пожаловались на питание в олимпийской деревне. Они были недовольны качеством еды и дефицитом продуктов, в том числе мяса и яиц.

«Некоторые продукты, такие как яйца и жареное мясо, пользуются особой популярностью у спортсменов, поэтому объемы питания были увеличены. Например, доля жареного мяса теперь составляет 900 г в день на одного спортсмена», – заявили в оргкомитете.

Также сообщалось о жалобах спортсменов на транспорт. Так, шесть южнокорейских пловцов покинули олимпийскую деревню из-за неудобств. Поездки до мест тренировок и соревнований занимали свыше 40 минут при отсутствии кондиционеров в автобусах.

В оргкомитете в ответ заявили, что сейчас для лучшего планирования движения мобилизовано больше членов персонала. Также предоставлен дополнительный парк легковых автомобилей и автобусов.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

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13 комментариев
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900 грамм жареного мяса в день - Охренеть :)))
А ведь не все его употребляют ....
Похоже нехило там воруют :)
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Англичанам сырого мяса не додают, они пожаловались на это
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Да Париж дно в целом
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Ответ Alex1104
А что, реально кондиционеров нет в автобусах???
Нет, как и в автобусах в Африке выбитые окна.
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А что, реально кондиционеров нет в автобусах???
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Кило жареного мяса в день на спорстмена. С учетом вегетарианцев, гимнасток и прочих следящих за питанием. Мда, отвратительные условия, ничего не скажешь)))
Комментарий удален модератором
Ответ rieben
Комментарий удален модератором
Правда, во Франции Макрон своих корешей солдат кормить потрохами не назначает.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Правда, во Франции Макрон своих корешей солдат кормить потрохами не назначает.
В России же путинский режим правит, что тут удивительного? Вот во Франции никто не должен жаловаться, они зажрались просто. И ничего, что коррупционные скандалы, связанные с этими играми, тянутся ещё с 2017.
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Ответ rieben
В России же путинский режим правит, что тут удивительного? Вот во Франции никто не должен жаловаться, они зажрались просто. И ничего, что коррупционные скандалы, связанные с этими играми, тянутся ещё с 2017.
Лол, во Франции все время жалуются, поэтому из 11 млрд бюджета 1 млрд пойдёт на выторгованные бонусы.
Потому что жалуются и требуют что-то от власти постоянно. И за каждую копейку - коррупционый скандал.
Разительный контракт с Россией, где за малейшее несолгасие или забастовку будешь с бутылкой в заднице или электрошокером под мышкой. И естественно, никаких бонусов, только барщина.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Лол, во Франции все время жалуются, поэтому из 11 млрд бюджета 1 млрд пойдёт на выторгованные бонусы. Потому что жалуются и требуют что-то от власти постоянно. И за каждую копейку - коррупционый скандал. Разительный контракт с Россией, где за малейшее несолгасие или забастовку будешь с бутылкой в заднице или электрошокером под мышкой. И естественно, никаких бонусов, только барщина.
Опять же, что тут удивительного? С Россией давно всё понятно, мы же уже выяснили, бутылки и электрошокеры - это норма. А вот итальянский пловец Пальтриньери тоже какие-то бонусы хочет выторгать? Он тоже жалуется. Или южнокорейские пловцы, гимнастка из США, другие спортсмены? Организация на Олимпиаде пока хромает, не следствие ли это коррупции во Франции? Неужели это прям дело принципа всячески отмазывать западную страну, а Россию чуть что гасить?
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