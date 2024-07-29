На Олимпиаде в Париже увеличили поставки еды и количество транспорта после жалоб спортсменов

На Олимпиаде в Париже увеличили поставки еды и количество транспорта для атлетов.

Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на оргкомитет соревнований.

Ранее некоторые спортсмены, в частности из Великобритании, пожаловались на питание в олимпийской деревне. Они были недовольны качеством еды и дефицитом продуктов, в том числе мяса и яиц.

«Некоторые продукты, такие как яйца и жареное мясо, пользуются особой популярностью у спортсменов, поэтому объемы питания были увеличены. Например, доля жареного мяса теперь составляет 900 г в день на одного спортсмена», – заявили в оргкомитете.

Также сообщалось о жалобах спортсменов на транспорт. Так, шесть южнокорейских пловцов покинули олимпийскую деревню из-за неудобств. Поездки до мест тренировок и соревнований занимали свыше 40 минут при отсутствии кондиционеров в автобусах.

В оргкомитете в ответ заявили, что сейчас для лучшего планирования движения мобилизовано больше членов персонала. Также предоставлен дополнительный парк легковых автомобилей и автобусов.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.