IJF проведет расследование из-за отмены поединка между дзюдоистами Израиля и Алжира

Теги происшествия дзюдо Олимпиада-2024 Политика сборная Израиля дискриминация Сборная Алжира Единоборства

Из-за отмены поединка между дзюдоистами Алжира и Израиля проведут расследование.

Об этом сообщила Международная федерация дзюдо (IJF).

Ранее на Олимпиаде-2024 в Париже алжирец Дрис Мессауд был дисквалифицирован перед встречей с израильтянином Тохаром Бутбулем, так как провалил взвешивание. В весовой категории до 73 кг он допустил перевес на 400 г.

Олимпийский комитет Израиля посчитал действия Мессауда преднамеренными.

«IJF твердо придерживается принципов честной игры, олимпийского духа и отсутствия дискриминации. Мы считаем, что спорт должен оставаться целостным и справедливым, свободным от влияния международных конфликтов.

К сожалению, спортсмены часто становятся жертвами более широких политических споров, которые противоречат ценностям спорта.

Мы не можем предоставить обоснование избыточного веса у г-на Мессауда, но мы по-прежнему привержены тому, чтобы все спортсмены соревновались в равных и справедливых условиях.

После Олимпийских игр будет проведено полное рассмотрение и расследование ситуации, при необходимости будут предприняты дальнейшие действия», – заявили в IJF.

4 комментария
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Преднамеренный перевес ? :))))
До какого маразма мы дошли.
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Он провалил или нет?
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А это разве не фэтшейминг?
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По итогу накажут Россию
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