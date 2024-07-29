IJF проведет расследование из-за отмены поединка между дзюдоистами Израиля и Алжира

Из-за отмены поединка между дзюдоистами Алжира и Израиля проведут расследование.

Об этом сообщила Международная федерация дзюдо (IJF).

Ранее на Олимпиаде-2024 в Париже алжирец Дрис Мессауд был дисквалифицирован перед встречей с израильтянином Тохаром Бутбулем, так как провалил взвешивание. В весовой категории до 73 кг он допустил перевес на 400 г.

Олимпийский комитет Израиля посчитал действия Мессауда преднамеренными.

«IJF твердо придерживается принципов честной игры, олимпийского духа и отсутствия дискриминации. Мы считаем, что спорт должен оставаться целостным и справедливым, свободным от влияния международных конфликтов.

К сожалению, спортсмены часто становятся жертвами более широких политических споров, которые противоречат ценностям спорта.

Мы не можем предоставить обоснование избыточного веса у г-на Мессауда, но мы по-прежнему привержены тому, чтобы все спортсмены соревновались в равных и справедливых условиях.

После Олимпийских игр будет проведено полное рассмотрение и расследование ситуации, при необходимости будут предприняты дальнейшие действия», – заявили в IJF.