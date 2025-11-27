0

16-летнюю российскую штангистку дисквалифицировали на три года. В ее допинг-пробе обнаружили следы мельдония

16-летнюю штангистку дисквалифицировали на три года за мельдоний.

Участница региональных и общероссийских первенств по тяжелой атлетике дисквалифицирована на три года после того, как в ее допинг-пробе были обнаружены следы мельдония, запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA). 

В сентябре несовершеннолетняя спортсменка завоевала серебро первенства страны, которое проходило в Краснодарском крае.

Срок дисквалификации штангистки истечет в апреле 2028 года.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
