Тяжелоатлет из Венесуэлы Джейсон Алонсо: «Знаю, что нахожусь на Играх БРИКС с лучшими спортсменами»

Тяжелоатлет из Венесуэлы Джейсон Алонсо поделился эмоциями от Игр БРИКС в Казани.

Алонсо завоевал бронзу в весовой категории до 102 кг.

«Эта медаль очень особенная для меня, потому что я знаю спортсменов, с которыми мы соревновались здесь. Мы с ними не виделись с 2019 года. Я приехал сюда исполнить долг перед страной. Я, конечно, рад бронзе.

Я знаю, что нахожусь здесь с лучшими спортсменами. Это мой первый раз в России. Если что и могу сказать об этой стране, так это то, что она делает чемпионов.

В вопросе организации все сделано здорово, мне очень нравится, я даже не думал, что организация может быть на таком уровне. Благодарю за то, что мы находимся здесь, и за то, как нас принимают», – рассказал Алонсо.