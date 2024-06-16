Тяжелоатлет из Венесуэлы Джейсон Алонсо: «Знаю, что нахожусь на Играх БРИКС с лучшими спортсменами»

Теги сборная Венесуэлы Игры БРИКС Джейсон Алонсо Тяжелая атлетика

Тяжелоатлет из Венесуэлы Джейсон Алонсо поделился эмоциями от Игр БРИКС в Казани.

Алонсо завоевал бронзу в весовой категории до 102 кг.

«Эта медаль очень особенная для меня, потому что я знаю спортсменов, с которыми мы соревновались здесь. Мы с ними не виделись с 2019 года. Я приехал сюда исполнить долг перед страной. Я, конечно, рад бронзе.

Я знаю, что нахожусь здесь с лучшими спортсменами. Это мой первый раз в России. Если что и могу сказать об этой стране, так это то, что она делает чемпионов.

В вопросе организации все сделано здорово, мне очень нравится, я даже не думал, что организация может быть на таком уровне. Благодарю за то, что мы находимся здесь, и за то, как нас принимают», – рассказал Алонсо.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий