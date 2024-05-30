Российский тяжелоатлет Албегов лишен бронзовой медали Олимпиады-2012 за допинг

Российский тяжелоатлет Руслан Албегов лишен бронзы Олимпийских игр 2012 года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщил Международный олимпийский комитет (МОК), награду передадут южнокорейцу Чон Сан Гюну. На турнире в Лондоне россиянин брал медаль в весовой категории свыше 105 кг.

Албегову 36 лет. В октябре 2020-го Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала его на четыре года на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Церемония передачи олимпийских медалей Чон Сан Гюну и другим спортсменам пройдет 9 августа у Эйфелевой башни в Париже.