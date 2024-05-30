Российский тяжелоатлет Албегов лишен бронзовой медали Олимпиады-2012 за допинг

Теги допинг МОК сборная Южной Кореи сборная России Руслан Албегов Тяжелая атлетика

Российский тяжелоатлет Руслан Албегов лишен бронзы Олимпийских игр 2012 года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщил Международный олимпийский комитет (МОК), награду передадут южнокорейцу Чон Сан Гюну. На турнире в Лондоне россиянин брал медаль в весовой категории свыше 105 кг.

Албегову 36 лет. В октябре 2020-го Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала его на четыре года на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Церемония передачи олимпийских медалей Чон Сан Гюну и другим спортсменам пройдет 9 августа у Эйфелевой башни в Париже.

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14 комментариев
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А медали за 1936 когда будут пересматривать ?
+10
-2
+8
Из СССР ещё никого не собираются лишать?
+8
-2
+6
Ответ Варлампий Варлампий
это Родченков виноват, что тяжи все на допинге?
да еще на таком допинге что 12 лет не могли его найти
+7
-2
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
это Родченков виноват, что тяжи все на допинге?
+11
-7
+4
И? На территории РФ-то останется😎
+4
-2
+2
Как у Руслана может быть фамилия Албегова? Или он португалец?
+3
-1
+2
Cексом надо заниматься.
+2
-1
+1
Комментарий удален пользователем
Классика🤣
+1
-1
0
Ответ Tsamourlidis_mufc
И? На территории РФ-то останется😎
У меня сосед взял серебро в 2012, МОК медали лишил давно, а все награды и выплаты от РФ остались, так что и Албегов не сильно расстроится.
+1
-1
0
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