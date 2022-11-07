IWF повторно дисквалифицировала бронзового призера ОИ-2012 Руслана Албегова за нарушение во время отбытия наказания

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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) повторно дисквалифицировала бронзового призера Игр-2012 Руслана Албегова за то, что он работал в бюджетном спортивном учреждении во время отбытия наказания за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В октябре 2020 года IWF дисквалифицировала Албегова за нарушение антидопинговых правил на четыре года.

«Албегов работал в бюджетном спортивном учреждении во время временного отстранения и после наложения дисквалификации. Обработкой данных занималась международная федерация», – заявили в РУСАДА. 

Срок повторной дисквалификации составляет 3 года, 1 месяц и 5 дней. Она продлится до 1 декабря 2025 года.

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