Агапитов о допуске тяжелоатлетов: «Чтобы давать конкретную оценку заявлению руководства международной федерации, нужно дождаться от него более четких критериев»

Теги МОК IWF сборная России жен сборная России ФТАР Максим Агапитов Тяжелая атлетика

Глава Федерации тяжелой атлетики России высказался о допуске россиян к международным стартам.

«Это запоздалое по срокам заявление ставит нас в положение журналистов, получивших въездную визу, когда самолет на соревнования уже улетел.

Складывается впечатление, что IWF стала инструментом гибридной войны против России, позволив использовать себя в русофобской политике Запада. Демонстрация IWF навязанной МОК солидарности с одной страной против другой не соответствует ни спортивным, ни олимпийским принципам.

Решение о возможном допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе не является волевым решением Международной федерации тяжелой атлетики, оно только лишний раз подчеркивает ее зависимость от «рекомендаций» МОК.

Я призываю к единому подходу и созданию равных условий для спортсменов всех стран. А сейчас мы стали свидетелями утвердившейся в последний год тенденции, когда международные федерации только делают вид, что отстаивают равноправие в спорте, но на деле создают очередные преграды на пути реализации законных прав наших спортсменов на месте прежних барьеров.

Чтобы давать конкретную оценку заявлению руководства международной федерации, нужно сначала дождаться от него более четких критериев. Надеюсь они будут идентичны для спортсменов всех стран и не будут дискриминационным. Может, наконец возобладает разум в подходе к спортсменам, и будет торжествовать спортивный принцип», – сказал Максим Агапитов.

Международная федерация тяжелой атлетики допустила россиян к соревнованиям

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