Тренер сборной России по тяжелой атлетике: «Заявки для участия в чемпионате Европы мы на всякий случай сформировали. Дальше будем действовать по обстановке»

Теги сборная России жен сборная России чемпионат Европы ТАСС Ибрагим Самадов Тяжелая атлетика

Тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Ибрагим Самадов сообщил, что команда сформировала заявки для участия в чемпионате Европы. 

«Заявки для участия в чемпионате Европы мы на всякий случай сформировали. Дальше будем действовать по обстановке.

Пока непонятно, допустят нас или нет, но мы надеемся», – сказал Самадов. 

Чемпионат Европы пройдет с 15 по 23 апреля в Ереване. Турнир является квалификационным на Олимпиаду-2024 в Париже

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Орыс-орыс онбаган
Комики)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий