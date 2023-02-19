Тренер сборной России по тяжелой атлетике: «Заявки для участия в чемпионате Европы мы на всякий случай сформировали. Дальше будем действовать по обстановке»

Тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Ибрагим Самадов сообщил, что команда сформировала заявки для участия в чемпионате Европы.

«Заявки для участия в чемпионате Европы мы на всякий случай сформировали. Дальше будем действовать по обстановке.

Пока непонятно, допустят нас или нет, но мы надеемся», – сказал Самадов.

Чемпионат Европы пройдет с 15 по 23 апреля в Ереване. Турнир является квалификационным на Олимпиаду-2024 в .