Тренер сборной России по тяжелой атлетике: «Заявки для участия в чемпионате Европы мы на всякий случай сформировали. Дальше будем действовать по обстановке»
Тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Ибрагим Самадов сообщил, что команда сформировала заявки для участия в чемпионате Европы.
«Заявки для участия в чемпионате Европы мы на всякий случай сформировали. Дальше будем действовать по обстановке.
Пока непонятно, допустят нас или нет, но мы надеемся», – сказал Самадов.
Чемпионат Европы пройдет с 15 по 23 апреля в Ереване. Турнир является квалификационным на Олимпиаду-2024 в Париже.
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