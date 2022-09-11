Тренер Кашириной: «Татьяну обвиняли бездоказательно, потому и оправдали. Ни на кого в суд не будем подавать – мы и так устали»

Теги допинг РУСАДА сборная России жен Татьяна Каширина Владимир Краснов Тяжелая атлетика

Владимир Краснов, личный тренер пятикратной чемпионки мира по тяжелой атлетике Татьяны Кашириной, прокомментировал тот факт, что спортсменку оправдали в допинговом деле.

Каширина была отстранена от соревнований в конце 2020 года на основании данных из базы Московской лаборатории.

«Татьяну оправдали, потому что не было никаких доказательств ее виновности. Бездоказательно ее обвиняли, но все завершилось слушаниями в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, который принял решение, что она ничего не нарушала. Очень долго все это длилось – год и семь месяцев, тяжело ей пришлось, сами понимаете.

Ни на кого в суд мы не будем подавать. Мы так от этого всего устали. Сейчас Татьяна занимается и другим делом, она учится, так как на спорт сейчас в полной мере надеяться нельзя и с каждым человеком может что-то случиться. Она сильна характером, руки не опускала никогда.

Во время отстранения Каширина не прекращала тренировки. И не потому, что хотела кому-то что-то доказать, просто ей это нравится. И где бы она сейчас ни работала, но она будет продолжать тренироваться и выступать на соревнованиях», – рассказал Краснов.

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