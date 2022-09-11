Тренер Кашириной: «Татьяну обвиняли бездоказательно, потому и оправдали. Ни на кого в суд не будем подавать – мы и так устали»

Владимир Краснов, личный тренер пятикратной чемпионки мира по тяжелой атлетике , прокомментировал тот факт, что спортсменку оправдали в допинговом деле.

Каширина была отстранена от соревнований в конце 2020 года на основании данных из базы Московской лаборатории.

«Татьяну оправдали, потому что не было никаких доказательств ее виновности. Бездоказательно ее обвиняли, но все завершилось слушаниями в дисциплинарном антидопинговом комитете , который принял решение, что она ничего не нарушала. Очень долго все это длилось – год и семь месяцев, тяжело ей пришлось, сами понимаете.

Ни на кого в суд мы не будем подавать. Мы так от этого всего устали. Сейчас Татьяна занимается и другим делом, она учится, так как на спорт сейчас в полной мере надеяться нельзя и с каждым человеком может что-то случиться. Она сильна характером, руки не опускала никогда.

Во время отстранения Каширина не прекращала тренировки. И не потому, что хотела кому-то что-то доказать, просто ей это нравится. И где бы она сейчас ни работала, но она будет продолжать тренироваться и выступать на соревнованиях», – рассказал Краснов.