Пятикратная чемпионка мира в тяжелой атлетике Татьяна Каширина оправдана по делу о допинге

С российской тяжелоатлетки Татьяны Кашириной сняты обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко со ссылкой на письмо Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Каширина была отстранена от соревнований в конце 2020 года из-за подозрений в применении допинга – на основании данных московской антидопинговой лаборатории.

«15 августа в адрес ФТАР пришло письмо от РУСАДА о снятии с Кашириной всех обвинений. Федерация искала путь, как допустить ее к Спартакиаде сильнейших, но, к сожалению, путь был только один – внести изменения в положение по Спартакиаде, а времени для этого оставалось слишком мало.

Но в любом случае Татьяна сейчас в строю. На недавнем заседании исполкома ФТАР было принято единогласное решение о ходатайстве в Минспорт о включении ее в резерв сборной команды и восстановлении стипендии», – сказал Василенко.

31-летняя Каширина выступала в весовых категориях свыше 75 и 87 кг. Она пятикратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне.

В 2006 году спортсменка уже отбывала двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.