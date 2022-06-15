Федерация тяжелой атлетики России подала в CAS апелляцию на недопуск своих кандидатов к выборам в IWF

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( ) на решение международной федерации не допускать ее кандидатов к участию в выборах на руководящие должности.

Главу ФТАР Максима Агапитова лишили права претендовать на посты президента, вице-президента и генерального секретаря международной федерации, а также возможности попасть в состав исполкома IWF.

В участии в выборах в технический комитет отказали Александру Кишкину, в тренерский комитет и комиссию по развитию – Дмитрию Черногорову.

«Мы опротестовали решение. Слушания должны состояться на следующей неделе. Если наша апелляция будет удовлетворена, то Федерации тяжелой атлетики России позволят выдвигать своих кандидатов на выборные должности», – сказал Агапитов.

Выборный конгресс пройдет с 25 по 26 июня.