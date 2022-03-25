Китай отказался от проведения чемпионата мира по тяжелой атлетике-2022 из-за ситуации с коронавирусом

Ассоциация тяжелой атлетики Китая (CWA) отказалась проводить в стране ранее запланированный чемпионат мира-2022 из-за ситуации с коронавирусом.

Турнир должен был пройти в Чунцине.

«После тщательного рассмотрения текущей ситуации с COVID-19 в Китае CWA была вынуждена отказаться от проведения предстоящего чемпионата мира.

Учитывая строгие правила профилактики COVID-19, согласно которым все команды и официальные лица должны будут соблюдать 21-дневный карантин, CWA считает, что проведение чемпионата мира в стране нецелесообразно», – сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Новое место проведения турнира пока не определено, IWF работает над его поиском.