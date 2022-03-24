Нелин, Стефанссон и Эльвира Оберг заразились ковидом. Ранее они участвовали в вечеринке по случаю окончания сезона

Шведский биатлонисты Эльвира Оберг, Йеспер Нелин и Малте Стефанссон сдали положительные тесты на ковид после участия в вечеринке.

После этапа Кубка мира, который проходил в Холменколлене, шведская команда почти в полном составе решила отметить окончание соревнований.

«Мне кажется, это связано. Я не очень хорошо себя чувствую. Уже второй день лежу с температурой. К счастью, я не добрался до Питео (где пройдет чемпионат Швеции – Sports.ru).

Вечеринка была хорошей. Но мы знали, что за неделю до этого у нас уже заболели несколько человек, поэтому неудивительно, что инфекция проникла туда и заразила еще кого-то», – заявил Нелин.