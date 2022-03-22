Казахстанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов дисквалифицирован на 8 лет и лишен золота Рио-2016 за нарушение антидопинговых правил

Олимпийский чемпион 2016 года казахстанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов дисквалифицирован на 8 лет и лишен медали Игр за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда ( ).

Суд признал спортсмена виновным в подмене четырех образцов мочи, что является нарушением статьи 2.2 антидопинговых правил Международной федерации тяжелой атлетики ( ).

Результаты Рагимова с 15 марта 2016 года по 18 января 2021 года (в том числе и первое место в Рио-2016 в весовой категории до 77 кг) будут аннулированы.