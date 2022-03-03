Шесть российских тяжелоатлетов отстранены на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории

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Международное агентство тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении российских тяжелоатлетов Апти Аухадова, Александра Иванова, Дмитрия Клокова, Светланы Царукаевой, Натальи Заболотной и Ольги Зубовой.

Спортсмены подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Решение об отстранении принято на основе базы данных (LIMS) Московской антидопинговой лаборатории. Предполагается, что запрещенные вещества были найдены в допинг-пробах россиян от 2012 и 2013 годов.

Также ITA объявила о двухлетней дисквалификации тяжелоатлета Феликса Халибекова. Срок отсчитывается с 7 октября 2020 года, при этом его результаты, показанные с 21 июня 2012 года по 21 июня 2016 года, будут аннулированы.

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