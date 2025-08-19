  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • Открылась регистрация на велогонку «Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень». Заезды пройдут с 10 по 12 октября в Сочи
0

Открылась регистрация на велогонку «Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень». Заезды пройдут с 10 по 12 октября в Сочи

С 10 по 12 октября на курорте «Газпром» в Сочи по перекрытым дорогам пройдет шоссейная велогонка «Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень» (18+).

Гонка впервые проводится осенью, обычно организаторы проводили заезды на майских праздниках.

Участникам доступны три дистанции:

  • «Роза»: 10 км с набором высоты 700 метров;

  • «Лаура»: 14,4 км с набором высоты 883 метров;

  • «Русские горки»: 73,1 км с набором высоты 606 метров.

Принять участие можно как сольно, так и командой. Профессионалы могут принять участие в гонке в отдельном зачете в категории «Элита».

Стоимость слота на все три велогонки составляет 10 990 рублей. Регистрация проходит на сайте организатора. Пока доступен вариант покупки слота только на все велогонки. 

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: events.topliga.ru
велошоссе
Календарь стартов
любительский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Перекрытая Москва 😍. Отдана велосипедистам, бегунам и триатлетам
16 августа, 12:10
Открылась регистрация на велогонки в Санкт-Петербурге и Тульской области от организаторов Gran Fondo
12 июня, 11:01
Открылась регистрация на фестиваль спорта IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2025. С 3 по 5 октября пройдут заплывы, забеги, соревнования по триатлону
2 июня, 13:53
Главные новости
Елена Седова проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет 18 августа
15 августа, 08:50
Александр Панжинский проведет бесплатную открытую тренировку в «Беговом центре» в «Лужниках». Она состоится 11 августа
8 августа, 08:50
Андрей Янович выиграл Сибирский международный марафон. Он обогнал кенийца Джеффри Биргена на последних метрах
2 августа, 08:37
Открылась регистрация на Гатчинский полумарафон. Старт пройдет 9 ноября
11 августа, 15:32
Побит рекорд России на ультрамарафонской гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail. Иван Заборский пробежал 106 кругов или 710,8 км
4829 июля, 20:12
Тренер Иван Матюшов: «Я сейчас пишу треки про плавание, планируем не только про него. Надеюсь, уклон в медиа будет продуктивным»
22 июля, 08:57
Тренер Иван Матюшов о съемках видео для соцсетей: «Я рассматривал страницу как резюме. Вдруг придется устраиваться на новую работу – а тут у меня будет такая визитная карточка»
22 июля, 08:43
«Белые ночи». Озбилен и Джалета одержали победы, Александрова – 3-я, Миншин – 6-й, Бабиков – 14-й
45 июля, 21:43
Ахмадеев о победе на 10 км на марафоне «Белые ночи»: «Приятно вернуться в Санкт-Петербург за дублем. У меня все получилось»
5 июля, 19:45
Ахмадеев и Аплачкина выиграли забег на 10 км на марафоне «Белые ночи»
5 июля, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
В Москве пройдет полумарафон «Лужники». Старт по обновленному маршруту состоится 24 августа
27 минут назад
В Москве прошла «Битва Беговых Клубов». Команда TRUNNERGANG стала первой в шведской эстафете и клубном зачете
вчера, 19:30
Ринас Ахмадеев и Елена Седова стали победителями забега «Садовое кольцо». Всего старт собрал более 30 000 участников
217 августа, 20:00
Дмитрий Крыслов и Любовь Добровольская выиграли Самарский международный марафон
17 августа, 11:57
Более 450 спортсменов приняли участие в заплыве AURORA SWIM 2025, который прошел 16 августа в Ленинградской области
16 августа, 19:10
Данил Конотоп и Татьяна Панина стали победителями на дистанции 100 км на шоссейной велогонке Tatneft Tour de Tatarstan Almetyevsk 2025
16 августа, 14:04
Организаторы серии забегов по Золотому кольцу представили медаль «За приверженность бегу – 2025». Надо пробежать 7 и более забегов
13 августа, 14:26
Открылась регистрация на кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пёс» в Битцевском лесу
12 августа, 17:21
Открылась регистрация на заплыв серии X-WATERS в Казахстане. Старт пройдет 7-9 августа 2026 года
11 августа, 19:05
Соревнования по экстремальному триатлону Wild Siberia 2026 перенесены на июнь
11 августа, 17:13