Открылась регистрация на велогонку «Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень». Заезды пройдут с 10 по 12 октября в Сочи
С 10 по 12 октября на курорте «Газпром» в Сочи по перекрытым дорогам пройдет шоссейная велогонка «Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень» (18+).
Гонка впервые проводится осенью, обычно организаторы проводили заезды на майских праздниках.
Участникам доступны три дистанции:
«Роза»: 10 км с набором высоты 700 метров;
«Лаура»: 14,4 км с набором высоты 883 метров;
«Русские горки»: 73,1 км с набором высоты 606 метров.
Принять участие можно как сольно, так и командой. Профессионалы могут принять участие в гонке в отдельном зачете в категории «Элита».
Стоимость слота на все три велогонки составляет 10 990 рублей. Регистрация проходит на сайте организатора. Пока доступен вариант покупки слота только на все велогонки.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: events.topliga.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости