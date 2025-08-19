Открылась регистрация на велогонку «Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень». Заезды пройдут с 10 по 12 октября в Сочи

С 10 по 12 октября на курорте «Газпром» в Сочи по перекрытым дорогам пройдет шоссейная велогонка «Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень» (18+).

Гонка впервые проводится осенью, обычно организаторы проводили заезды на майских праздниках.

Участникам доступны три дистанции:

«Роза»: 10 км с набором высоты 700 метров;

«Лаура»: 14,4 км с набором высоты 883 метров;

«Русские горки»: 73,1 км с набором высоты 606 метров.

Принять участие можно как сольно, так и командой. Профессионалы могут принять участие в гонке в отдельном зачете в категории «Элита».

Стоимость слота на все три велогонки составляет 10 990 рублей. Регистрация проходит на сайте организатора . Пока доступен вариант покупки слота только на все велогонки.