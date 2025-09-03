Открылась регистрация на осенний индор-триатлон «Кубок Губернатора» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет осенний индор-триатлон «Кубок Губернатора» на дистанции супер-спринт. Старты состоятся 18-19 октября, 22-23 ноября и 13-14 декабря.

Участников ждут следующие этапы:

плавательный этап 300 м в закрытом бассейне на Крестовском острове;

велоэтап 8 км на велостанках Tacx Neo 2T в легкоатлетическом манеже на Крестовском острове;

бег 2 км по беговым дорожкам легкоатлетического манежа.

Также пройдет женская велогонка на 20 км, мужская на 30 км, детские забеги: 200 м (дети от 4 до 5 лет), 400 м (от 6 до 8 лет), 600 м (от 9 до 13 лет).

Зарегистрироваться на старты можно на сайте RussiaRunning . Участие для профессиональных атлетов бесплатное, для любителей – 3900 руб. за индивидуальный слот, 6600 руб. за командную эстафету. Участие в велогонке – 2200 руб., в детских забегах – 900 руб.