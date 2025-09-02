Открылась регистрация на «Кросс лыжников» в Гатчине. Забег пройдет 19 октября

19 октября в Гатчине (Ленинградская область) пройдет «Кросс лыжников» – забег на дистанциях 5, 10 и 15 км с парным стартом – по примеру раздельного спринта в лыжных гонках.

Участники будут выходить на дистанцию парами с интервалом в 30 секунд. Жеребьевку пар проведут после окончания регистрации, зарегистрироваться на старт можно онлайн до 12 октября. Если останутся свободные места, то регистрацию также проведут офлайн в день забега.

Трасса пройдет по дорожкам лесопарка «Орлова роща» и парка «Зверинец». Старт проводит команда организаторов «Гатчинского полумарафона».