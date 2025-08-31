Елена Седова и Сергей Петров выиграли забег ЗЕЛРАН5К – уникальный старт в Зеленограде для 200 самых быстрых участников

В Зеленограде (Москва) прошел ЗЕЛРАН5К – забег на 5 километров, в котором участвуют 200 человек: сто мужчин и сто женщин. К регистрации допускаются только спортсмены, прошедшие квалификацию и подтвердившие высокую скорость: мужчины должны бежать 5 км менее чем за 20 минут, женщины – менее чем за 23 минуты.

В 2025 году забег среди мужчин выиграл Сергей Петров, среди женщин – Елена Седова.

Результаты всех призеров:

Мужчины

1. Сергей Петров – 14:22.22



2. Иван Панфёров – 14:38.63



3. Артем Цибак – 14:50.69

Женщины

1. Елена Седова – 16:48.45

2. Мария Семенцова – 17:02.55

3. Инна Симакова – 17:24.72

Результаты всех участников можно найти на сайте results.zone .

Организаторы забега – команда из Зеленограда ZELRUN. Традиционно этот старт проводится в ночное время по городским улицам без полного перекрытия дорожного движения. Каждый бегун в стартовом пакете получает майку, на которой напечатан уникальный номер участника – взамен традиционных бумажных номеров.

«В соцсетях – богемные фото, а на забегах мусор собираю». Интервью с супермоделью ­– со-организатором забегов ZELRUN