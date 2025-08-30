Трейловый забег в Кандалакше собрал более 300 участников. Спортсмены пробежали дистанции от 10 до 55 км по горам и берегу Белого моря

В Кандалакше (Мурманская область) прошел трейловый забег Lahti Trail на дистанциях 10, 28, 35 и 55 км.

На всех дистанциях участники пробежали вдоль берега Белого моря, забрались на вершины местных гор. На дистанции 10 км бегунов ждала тропа здоровья по горе Крестовая и набор высоты 500 м. На дистанции 28 км участники преодолели горы Крестовая, Волостная, Средняя и тропу через ущелье, суммарный набор высоты составил 1100 м. На дистанции 35 км участников ждали 5 горных вершин и набор высоты 1500 м, на 55 км – 8 вершин и 2500 м.

Результаты призеров:

10 км, мужчины

1. Ярослав Целков – 1:00:08

2. Алексей Осолодкин – 1:00:35

3. Владимир Елизаров – 1:00:39

10 км, женщины

1. Ольга Шевцова – 1:15:25

2. Татьяна Коппалова – 1:15:28

3. Полина Целкова – 1:17:29

28 км, мужчины

1. Глеб Щеглов – 2:56:36

2. Георгий Орлов – 3:00:29

3. Максим Цыбульский – 3:07:28

28 км, женщины

1. Ольга Смирнова – 3:36:08

2. Анна Белая – 3:58:28

3. Варвара Черагина – 4:07:13

35 км, мужчины

1. Егор Спирин – 4:01:12

2. Денис Воробьев – 4:16:39

3. Эдвард Сальцберг – 4:33:50

35 км, женщины

1. Алина Балякина – 5:09:04

2. Анна Орочко – 5:38:43

3. Наталья Эринг – 5:45:12

55 км, мужчины

1. Александо Шестеров – 6:47:27

2. Владислав Целков – 7:07:23

3. Вячеслав Терентьев – 7:08:32

55 км, женщины

1. Екатерина Трубина – 8:05:32

2. Светлана Ветрова – 8:57:05

3. Юлия Степанова – 9:21:55

Всего в соревновании финишировали 343 человека. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Lifetime.io .