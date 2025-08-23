Леонид Емельянов и Евгения Яньшина стали победителями Угличского полумарафона
23 августа в Угличе (Ярославская область) прошел полумарафон «Волжский берег» от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км. Также прошли детские старты на дистанциях 600 м и 300 м.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Леонид Емельянов – 1:12:17
Игорь Фадин – 1:13:49
Сергей Князевский – 1:13:57
21,1 км, женщины
Евгения Яньшина (Румянцева) – 1:21:51
Ксения Тихонова – 1:24:18
Мария Любимова – 1:36:23
10 км, мужчины
Дмитрий Егоров – 33:34
Андрей Бабин – 34:22
Кирилл Тараканов – 34:36
10 км, женщины
Елизавета Злобина – 40:11
Елена Токмакова – 41:00
Жанна Михайлова – 42:47
3 км, мужчины
Максим Батурин – 9:26
Иван Кривонос – 9:56
Илья Студенов – 10:04
3 км, женщины
Александра Лебедева – 11:15
Ксения Ушакова – 11:40
Людмила Иванова – 11:50
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Угличский полумарафон: древности, ГЭС и отсутствие сигнала GPS