Леонид Емельянов и Евгения Яньшина стали победителями Угличского полумарафона

23 августа в Угличе (Ярославская область) прошел полумарафон «Волжский берег» от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км. Также прошли детские старты на дистанциях 600 м и 300 м.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Леонид Емельянов – 1:12:17

  2. Игорь Фадин – 1:13:49

  3. Сергей Князевский – 1:13:57

21,1 км, женщины

  1. Евгения Яньшина (Румянцева) – 1:21:51

  2. Ксения Тихонова – 1:24:18

  3. Мария Любимова – 1:36:23

10 км, мужчины

  1. Дмитрий Егоров – 33:34

  2. Андрей Бабин – 34:22

  3. Кирилл Тараканов – 34:36

10 км, женщины

  1. Елизавета Злобина – 40:11

  2. Елена Токмакова – 41:00

  3. Жанна Михайлова – 42:47

3 км, мужчины

  1. Максим Батурин – 9:26

  2. Иван Кривонос – 9:56

  3. Илья Студенов – 10:04

3 км, женщины

  1. Александра Лебедева – 11:15

  2. Ксения Ушакова – 11:40

  3. Людмила Иванова – 11:50

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Угличский полумарафон: древности, ГЭС и отсутствие сигнала GPS

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
