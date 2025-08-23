Леонид Емельянов и Евгения Яньшина стали победителями Угличского полумарафона

23 августа в Угличе (Ярославская область) прошел полумарафон «Волжский берег» от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км. Также прошли детские старты на дистанциях 600 м и 300 м.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Леонид Емельянов – 1:12:17 Игорь Фадин – 1:13:49 Сергей Князевский – 1:13:57

21,1 км, женщины

Евгения Яньшина (Румянцева) – 1:21:51 Ксения Тихонова – 1:24:18 Мария Любимова – 1:36:23

10 км, мужчины

Дмитрий Егоров – 33:34 Андрей Бабин – 34:22 Кирилл Тараканов – 34:36

10 км, женщины

Елизавета Злобина – 40:11 Елена Токмакова – 41:00 Жанна Михайлова – 42:47

3 км, мужчины

Максим Батурин – 9:26 Иван Кривонос – 9:56 Илья Студенов – 10:04

3 км, женщины

Александра Лебедева – 11:15 Ксения Ушакова – 11:40 Людмила Иванова – 11:50

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .

