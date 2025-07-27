Более 450 атлетов приняли участие в забеге «Кросс в Петергофе»

27 июля в в Петергофе (Ленинградская область) состоялся забег «Кросс в Петергофе». Участники соревновались по грунтовым дорожкам Александрийского парка на дистанциях 4, 8 и 12 км.

Результаты победителей и призеров:

12 км, мужчины

Олег Бабчин – 38:19 Владислав Синельников – 40:43 Александр Науменко – 41:59

12 км, женщины

Мария Похилюк – 48:05 Анна Мельникова – 52:35 Надежда Верхоглядова – 1:02

8 км, мужчины

Владимир Овчинников – 26:46 Максим Гордиенко – 27:00 Александр Егоров – 28:20

8 км, женщины

Татьяна Соболева – 30:36 Дарья Белоусова – 31:29 Ольга Кузнецова – 34:11

4 км, мужчины

Артем Кучуашвили – 13:06 Алексей Ковалев – 13:58 Антон Федотов – 14:41

4 км, женщины

Анжелика Шевченко – 13:53 Изабелла Фишман – 16:31 Наталья Шушкет – 18:13

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .