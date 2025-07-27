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Более 450 атлетов приняли участие в забеге «Кросс в Петергофе»

27 июля в в Петергофе (Ленинградская область) состоялся забег «Кросс в Петергофе». Участники соревновались по грунтовым дорожкам Александрийского парка на дистанциях 4, 8 и 12 км.

Результаты победителей и призеров:

12 км, мужчины

  1. Олег Бабчин – 38:19

  2. Владислав Синельников – 40:43

  3. Александр Науменко – 41:59

12 км, женщины

  1. Мария Похилюк – 48:05

  2. Анна Мельникова – 52:35

  3. Надежда Верхоглядова – 1:02

8 км, мужчины

  1. Владимир Овчинников – 26:46

  2. Максим Гордиенко – 27:00

  3. Александр Егоров – 28:20

8 км, женщины

  1. Татьяна Соболева – 30:36

  2. Дарья Белоусова – 31:29

  3. Ольга Кузнецова – 34:11

4 км, мужчины

  1. Артем Кучуашвили – 13:06

  2. Алексей Ковалев – 13:58

  3. Антон Федотов – 14:41

4 км, женщины

  1. Анжелика Шевченко – 13:53

  2. Изабелла Фишман – 16:31

  3. Наталья Шушкет – 18:13

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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