Более 450 атлетов приняли участие в забеге «Кросс в Петергофе»
27 июля в в Петергофе (Ленинградская область) состоялся забег «Кросс в Петергофе». Участники соревновались по грунтовым дорожкам Александрийского парка на дистанциях 4, 8 и 12 км.
Результаты победителей и призеров:
12 км, мужчины
Олег Бабчин – 38:19
Владислав Синельников – 40:43
Александр Науменко – 41:59
12 км, женщины
Мария Похилюк – 48:05
Анна Мельникова – 52:35
Надежда Верхоглядова – 1:02
8 км, мужчины
Владимир Овчинников – 26:46
Максим Гордиенко – 27:00
Александр Егоров – 28:20
8 км, женщины
Татьяна Соболева – 30:36
Дарья Белоусова – 31:29
Ольга Кузнецова – 34:11
4 км, мужчины
Артем Кучуашвили – 13:06
Алексей Ковалев – 13:58
Антон Федотов – 14:41
4 км, женщины
Анжелика Шевченко – 13:53
Изабелла Фишман – 16:31
Наталья Шушкет – 18:13
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.