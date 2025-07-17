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В Москве на Садовом кольце состоится «Большой фестиваль бега». Разминку проведут Легков и Панжинский

19 июля в Москве по Садовому кольцу пройдет вечерний спортивно-музыкальный фестиваль BIG RUN FEST. Это новый старт от организаторов «Беговое сообщество».

Бегуны будут соревноваться на дистанциях 5, 10 и 15 км. Маршрут на 15 км пройдет через все Садовое кольцо, на 10 км – от метро «Парк Культуры» до Цветного бульвара и обратно, на 5 км – от метро «Парк Культуры» до станции «Краснопресненская». Победители дистанций 10 и 15 км получат приз  Москвичу.

Помимо забегов на главной сцене в стартово-финишном городке также состоятся музыкальные выступления кавер-группы «Фарш», Imperial Orchestra, DJ-шоу, разминки от Александра Легкова, Александра Панжинского, Александра Анчина, танцевальный флешмоб. 

Для уличных артистов состоится конкурс в телеграм-канале организатора. Организаторы заранее отобрали 10 музыкальных точек, которые будут располагаться вдоль бегового маршрута. Лучшие артисты получат призы.

Также на фестивале пройдут мастер-классы, лекции и будут организованы различные тематические площадки для общения, знакомств и танцев. Например, ведущие канала «Бег вреден» вживую запишут подкаст.

Всего организаторы ожидают 100 000 человек (атлетов, болельщиков и гостей фестиваля).

Победителям на дистанциях 10 и 15 км на спортивном фестивале BIG RUN FEST подарят автомобили

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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Бег
любительский спорт
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