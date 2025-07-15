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Победителям на дистанциях 10 и 15 км на спортивном фестивале BIG RUN FEST подарят автомобили

19 июля в Москве пройдет новый старт от организаторов «Беговое сообщество» – фестиваль BIG RUN FEST. Участникам доступны три дистанции: 5, 10 и 15 км, регистрация на старт открыта на сайте фестиваля.

Победителей на дистанциях 10 и 15 км наградят автомобилями «Москвич 3е». До этого машины вручали победителям «Забег.РФ» в Москве и забега по Садовому кольцу на дистанции 15 км.

Призовые на дистанции 15 км за 2 место составят 200 тысяч рублей, за 3 место – 100 тысяч. На дистанции 10 км за 2 место – 50 тысяч, за 3 место – 40 тысяч рублей. На дистанции 5 км за 1 место – 30 тысяч рублей, за 2 место – 20 тысяч, за 3 место – 10 тысяч.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
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