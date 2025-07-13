Велимир Назарычев и Анастасия Илюхина стали победителями трейлового забега City Trail-3 Bitsa на дистанции 30 км
13 июля в Битцевском парке в Москве прошел трейловый забег City Trail-3 Bitsa. Участники соревновались на дистанциях 30, 20, 10 и 5 км.
Результаты победителей и призеров:
30 км, мужчины
Велимир Назарычев – 2:09:04
Станислав Мальцев – 2:09:26
Дмитрий Терпелов – 2:14:01
30 км, женщины
Анастасия Илюхина – 2:36:58
Любовь Лобзенко – 2:38:38
Людмила Васютина – 2:39:09
20 км, мужчины
Виталий Швец – 1:26:12
Антон Львов – 1:27:32
Денис Данченков – 1:32:53
20 км, женщины
Анастасия Давыдова – 1:34:28
Светлана Дударь – 1:40:38
Мария Махнутина – 1:51:42
10 км, мужчины
Антон Суздалев – 43:07
Владимир Заболотный – 43:58
Станислав Чумаков – 45:22
10 км, женщины
Татьяна Камальдинова – 51:41
Татьяна Байрамова – 58:25
Ирина Николаева – 1:01:20
5 км, мужчины
Юрий Говорушко – 22:53
Артем Большаков – 23:24
Артем Портнов – 23:26
5 км, женщины
Марина Зайцева – 25:14
Алина Яковенко – 28:32
Валентина Петрова – 30:29
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.
Следующий старт серии пройдет 23 августа в национальном парке «Лосиный остров». Регистрация продолжается на сайте организатора.