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Велимир Назарычев и Анастасия Илюхина стали победителями трейлового забега City Trail-3 Bitsa на дистанции 30 км

13 июля в Битцевском парке в Москве прошел трейловый забег City Trail-3 Bitsa. Участники соревновались на дистанциях 30, 20, 10 и 5 км. 

Результаты победителей и призеров:

30 км, мужчины

  1. Велимир Назарычев – 2:09:04

  2. Станислав Мальцев – 2:09:26

  3. Дмитрий Терпелов – 2:14:01

30 км, женщины

  1. Анастасия Илюхина – 2:36:58

  2. Любовь Лобзенко – 2:38:38

  3. Людмила Васютина – 2:39:09

20 км, мужчины

  1. Виталий Швец – 1:26:12

  2. Антон Львов – 1:27:32

  3. Денис Данченков – 1:32:53

20 км, женщины

  1. Анастасия Давыдова – 1:34:28

  2. Светлана Дударь – 1:40:38

  3. Мария Махнутина – 1:51:42

10 км, мужчины

  1. Антон Суздалев – 43:07

  2. Владимир Заболотный – 43:58

  3. Станислав Чумаков – 45:22

10 км, женщины

  1. Татьяна Камальдинова – 51:41

  2. Татьяна Байрамова – 58:25

  3. Ирина Николаева – 1:01:20

5 км, мужчины

  1. Юрий Говорушко – 22:53

  2. Артем Большаков – 23:24

  3. Артем Портнов – 23:26

5 км, женщины

  1. Марина Зайцева – 25:14

  2. Алина Яковенко – 28:32

  3. Валентина Петрова – 30:29

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Следующий старт серии пройдет 23 августа в национальном парке «Лосиный остров». Регистрация продолжается на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRace
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