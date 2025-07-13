Велимир Назарычев и Анастасия Илюхина стали победителями трейлового забега City Trail-3 Bitsa на дистанции 30 км

13 июля в Битцевском парке в Москве прошел трейловый забег City Trail-3 Bitsa. Участники соревновались на дистанциях 30, 20, 10 и 5 км.

Результаты победителей и призеров:

30 км, мужчины

Велимир Назарычев – 2:09:04 Станислав Мальцев – 2:09:26 Дмитрий Терпелов – 2:14:01

30 км, женщины

Анастасия Илюхина – 2:36:58 Любовь Лобзенко – 2:38:38 Людмила Васютина – 2:39:09

20 км, мужчины

Виталий Швец – 1:26:12 Антон Львов – 1:27:32 Денис Данченков – 1:32:53

20 км, женщины

Анастасия Давыдова – 1:34:28 Светлана Дударь – 1:40:38 Мария Махнутина – 1:51:42

10 км, мужчины

Антон Суздалев – 43:07 Владимир Заболотный – 43:58 Станислав Чумаков – 45:22

10 км, женщины

Татьяна Камальдинова – 51:41 Татьяна Байрамова – 58:25 Ирина Николаева – 1:01:20

5 км, мужчины

Юрий Говорушко – 22:53 Артем Большаков – 23:24 Артем Портнов – 23:26

5 км, женщины

Марина Зайцева – 25:14 Алина Яковенко – 28:32 Валентина Петрова – 30:29

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace .

Следующий старт серии пройдет 23 августа в национальном парке «Лосиный остров». Регистрация продолжается на сайте организатора .