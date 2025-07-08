На острове-град Свияжск прошли заплывы, забеги, соревнования по свимрану. Фестиваль SVIYAGA FEST 2025 состоялся 5-6 июля

5 и 6 июля на острове-град Свияжск (Республика Татарстан) прошел 5-й спортивный фестиваль SVIYAGA FEST 2025 от организаторов TIMERMAN.

В субботу 5 июля состоялись соревнования по свимрану (чередование бега и плавания) и забеги на дистанциях 3 и 6 км. В воскресенье прошли заплывы на дистанциях 3,5 км, 1,5 км и 750 м и детские забеги.

Победителями забега на дистанции 6 км стали Денис Крайнов (22:21) и Снежана Мошная (25:50), на дистанции 3 км – Динислам Закиров (10:54) и Ангелина Ковалева (12:53).

Первыми на заплывах на дистанциях 750 м, 1,5 км и 3,5 км стали Александр Лобанов и Назиля Зигангирова.

В соревнованиях по свимрану золото на дистанции 3 км взяли Алексей Зубков (20:05) и Кристина Трифонова (24:44), на дистанции 6 км – Вячеслав Васильев (38:45) и Диана Титова (43:05).

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .