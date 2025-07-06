Евгений Марков в 9-й раз выиграл горный марафон «Конжак»

5 июля на горе Конжаковский Камень (Свердловская область) прошел 28-й горный марафон «Конжак-2025». Участники соревновались на дистанции 42 км с набором около 1300 м и бежали по смешанному лесу и по гористой части Конжаковского массива.

Евгений Марков (призер Чемпионата Европы по скайраннингу) становится победителем марафона «Конжак» уже в 9-й раз.

Результаты победителей и призеров:

42 км, мужчины

Евгений Марков – 3:01:27 Петр Медведев – 3:09:31 Алексей Пагнуев – 3:18:56

42 км, женщины

Анастасия Игнатьева – 3:58:09 Лилия Салахутдинова – 4:02:41 Елена Носкова – 4:03:22

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace .