Евгений Марков в 9-й раз выиграл горный марафон «Конжак»
5 июля на горе Конжаковский Камень (Свердловская область) прошел 28-й горный марафон «Конжак-2025». Участники соревновались на дистанции 42 км с набором около 1300 м и бежали по смешанному лесу и по гористой части Конжаковского массива.
Евгений Марков (призер Чемпионата Европы по скайраннингу) становится победителем марафона «Конжак» уже в 9-й раз.
Результаты победителей и призеров:
42 км, мужчины
Евгений Марков – 3:01:27
Петр Медведев – 3:09:31
Алексей Пагнуев – 3:18:56
42 км, женщины
Анастасия Игнатьева – 3:58:09
Лилия Салахутдинова – 4:02:41
Елена Носкова – 4:03:22
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRace
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