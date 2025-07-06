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Евгений Марков в 9-й раз выиграл горный марафон «Конжак»

5 июля на горе Конжаковский Камень (Свердловская область) прошел 28-й горный марафон «Конжак-2025». Участники соревновались на дистанции 42 км с набором около 1300 м и бежали по смешанному лесу и по гористой части Конжаковского массива.

Евгений Марков (призер Чемпионата Европы по скайраннингу) становится победителем марафона «Конжак» уже в 9-й раз.

Результаты победителей и призеров:

42 км, мужчины

  1. Евгений Марков – 3:01:27

  2. Петр Медведев – 3:09:31

  3. Алексей Пагнуев – 3:18:56

42 км, женщины

  1. Анастасия Игнатьева – 3:58:09

  2. Лилия Салахутдинова – 4:02:41

  3. Елена Носкова – 4:03:22

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRace
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