5 и 6 июля в Крылатском в Москве прошли соревнования по триатлону «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR 2025».

В субботу 5 июля прошли соревнования по триатлону на олимпийской дистанции (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег). Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафетной команды. Также в этот день состоялись заплывы на дистанциях 1 и 2 морские мили.

В воскресенье триатлетам была доступна дистанция SUPERSPRINT, но в формате гонки на выбывание. Сначала был отборочный этап и участники преодолевали 250 м плавания, 5 км велогонки и 1,5 км бега. На следующий этап отобрались 30 лучших мужчин и женщин.

Далее в финале спортсмены соревновались на такой же дистанции (250 м плавание + 5 км велогонка + 1,5 км бег), но преодолевали по 3 круга. После каждого этапа выбывали по 2 последних участника.

Также прошли мужские и женские забеги на дистанции 5 км.

Результаты победителей и призеров:

OLYMPIC, мужчины

Владимир Турбаевский – 1:57:47 Степан Вахмин – 1:58:39 Артем Попов – 1:59:34

OLYMPIC, женщины

Кристина Кочеткова – 2:07:55 Антонина Фаустова – 2:10:25 Юлия Пашкова – 2:23:04

SUPERSPRINT, мужчины

Игорь Полянский – 54:04 Артем Париенко – 54:36 Павел Самохин – 54:54

SUPERSPRINT, женщины

Полина Филатова – 1:05:41 Анна Бойкова – 1:06:10 Дарья Самохина – 1:06:11

Забег, 5 км, мужчины

Иван Поленин – 15:10 Егор Евсеев – 16:29 Антон Свирин – 16:27

Забег, 5 км, женщины

Юлия Конякина – 16:50 Дарья Левина – 17:20 Юлия Зубарева – 17:40

Заплывы, 1 миля, мужчины

Альберт Маннанов – 22:59 Валентин Пичугин – 25:24 Всеволод Чернорогов – 25:28

Заплывы, 1 миля, женщины

Ульяна Скорнякова – 27:22 Дарья Фирсова – 27:33 Юлия Лемке – 29:03

Заплывы, 2 мили, мужчины

Альберт Маннанов – 46:05 Дмитрий Сорокин – 51:31 Александр Шемяков – 53:21

Заплывы, 2 мили, женщины

Елена Негомедзянова – 58:44 Юлия Громова – 58:51 Екатерина Сугробова – 1:02:14

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .