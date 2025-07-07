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Более тысячи атлетов приняли участие в фестивале спорта «ЛИГА ТРИАТЛОНА &amp; IRONSTAR 2025»

5 и 6 июля в Крылатском в Москве прошли соревнования по триатлону «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR 2025».

В субботу 5 июля прошли соревнования по триатлону на олимпийской дистанции (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег). Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафетной команды. Также в этот день состоялись заплывы на дистанциях 1 и 2 морские мили.

В воскресенье триатлетам была доступна дистанция SUPERSPRINT, но в формате гонки на выбывание. Сначала был отборочный этап и участники преодолевали 250 м плавания, 5 км велогонки и 1,5 км бега. На следующий этап отобрались 30 лучших мужчин и женщин.

Далее в финале спортсмены соревновались на такой же дистанции (250 м плавание + 5 км велогонка + 1,5 км бег), но преодолевали по 3 круга. После каждого этапа выбывали по 2 последних участника.

Также прошли мужские и женские забеги на дистанции 5 км.

Результаты победителей и призеров:

OLYMPIC, мужчины

  1. Владимир Турбаевский – 1:57:47

  2. Степан Вахмин – 1:58:39

  3. Артем Попов – 1:59:34

OLYMPIC, женщины

  1. Кристина Кочеткова – 2:07:55

  2. Антонина Фаустова – 2:10:25

  3. Юлия Пашкова – 2:23:04

SUPERSPRINT, мужчины

  1. Игорь Полянский – 54:04

  2. Артем Париенко – 54:36

  3. Павел Самохин – 54:54

SUPERSPRINT, женщины

  1. Полина Филатова – 1:05:41

  2. Анна Бойкова – 1:06:10

  3. Дарья Самохина – 1:06:11

Забег, 5 км, мужчины

  1. Иван Поленин – 15:10

  2. Егор Евсеев – 16:29

  3. Антон Свирин – 16:27

Забег, 5 км, женщины

  1. Юлия Конякина – 16:50

  2. Дарья Левина – 17:20

  3. Юлия Зубарева – 17:40

Заплывы, 1 миля, мужчины

  1. Альберт Маннанов – 22:59

  2. Валентин Пичугин – 25:24

  3. Всеволод Чернорогов – 25:28

Заплывы, 1 миля, женщины

  1. Ульяна Скорнякова – 27:22

  2. Дарья Фирсова – 27:33

  3. Юлия Лемке – 29:03

Заплывы, 2 мили, мужчины

  1. Альберт Маннанов – 46:05

  2. Дмитрий Сорокин – 51:31

  3. Александр Шемяков – 53:21

Заплывы, 2 мили, женщины

  1. Елена Негомедзянова – 58:44

  2. Юлия Громова – 58:51

  3. Екатерина Сугробова – 1:02:14

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: IRONSTAR
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