Более тысячи атлетов приняли участие в фестивале спорта «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR 2025»
5 и 6 июля в Крылатском в Москве прошли соревнования по триатлону «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR 2025».
В субботу 5 июля прошли соревнования по триатлону на олимпийской дистанции (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег). Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафетной команды. Также в этот день состоялись заплывы на дистанциях 1 и 2 морские мили.
В воскресенье триатлетам была доступна дистанция SUPERSPRINT, но в формате гонки на выбывание. Сначала был отборочный этап и участники преодолевали 250 м плавания, 5 км велогонки и 1,5 км бега. На следующий этап отобрались 30 лучших мужчин и женщин.
Далее в финале спортсмены соревновались на такой же дистанции (250 м плавание + 5 км велогонка + 1,5 км бег), но преодолевали по 3 круга. После каждого этапа выбывали по 2 последних участника.
Также прошли мужские и женские забеги на дистанции 5 км.
Результаты победителей и призеров:
OLYMPIC, мужчины
Владимир Турбаевский – 1:57:47
Степан Вахмин – 1:58:39
Артем Попов – 1:59:34
OLYMPIC, женщины
Кристина Кочеткова – 2:07:55
Антонина Фаустова – 2:10:25
Юлия Пашкова – 2:23:04
SUPERSPRINT, мужчины
Игорь Полянский – 54:04
Артем Париенко – 54:36
Павел Самохин – 54:54
SUPERSPRINT, женщины
Полина Филатова – 1:05:41
Анна Бойкова – 1:06:10
Дарья Самохина – 1:06:11
Забег, 5 км, мужчины
Иван Поленин – 15:10
Егор Евсеев – 16:29
Антон Свирин – 16:27
Забег, 5 км, женщины
Юлия Конякина – 16:50
Дарья Левина – 17:20
Юлия Зубарева – 17:40
Заплывы, 1 миля, мужчины
Альберт Маннанов – 22:59
Валентин Пичугин – 25:24
Всеволод Чернорогов – 25:28
Заплывы, 1 миля, женщины
Ульяна Скорнякова – 27:22
Дарья Фирсова – 27:33
Юлия Лемке – 29:03
Заплывы, 2 мили, мужчины
Альберт Маннанов – 46:05
Дмитрий Сорокин – 51:31
Александр Шемяков – 53:21
Заплывы, 2 мили, женщины
Елена Негомедзянова – 58:44
Юлия Громова – 58:51
Екатерина Сугробова – 1:02:14
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.