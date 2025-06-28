Более 200 спортсменов приняли участие в заплыве Swimcup на Волге

28 июня в Кинешме (Ивановская область) прошел заплыв от организаторов Swimcup. Участники соревновались на следующих дистанциях: 600 метров, 1500 метров (классик и speed), 4000 метров.

Результаты победителей и призеров:

4000 метров, мужчины

Геннадий Бынин – 53:47 Юрис Путейнис – 56:44 Дмитрий Гайдамако – 56:53

4000 метров, женщины

Елена Хорс – 57:27 Зинаида Корнева – 57:23 Мария Бондаренко – 1:09:35

1500 метров, классик, мужчины

Кирилл Петров – 21:13 Арсений Соков – 21:21 Юрис Путейнис – 21:23

1500 метров, классик, женщины

Ольга Рейник – 22:36 Елена Хорс – 22:52 Елена Сидоркова – 23:54

1500 метров, speed, мужчины

Алексей Кулик – 20:02 Александр Бояринцев – 20:40

1500 метров, speed, женщины

Кира Лемонджава – 21:00 Елизавета Грякалова – 21:52 Анна Поволоцкая – 22:00

600 метров, мужчины

Юрис Путейнис – 7:17 Александр Давиденко – 7:21 Юрий Быковский – 7:32

600 метров, женщины

Елена Хорс – 7:31 Кира Лемонджава – 7:40 Виктория Суслова – 7:57

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone .