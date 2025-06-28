Более 200 спортсменов приняли участие в заплыве Swimcup на Волге
28 июня в Кинешме (Ивановская область) прошел заплыв от организаторов Swimcup. Участники соревновались на следующих дистанциях: 600 метров, 1500 метров (классик и speed), 4000 метров.
Результаты победителей и призеров:
4000 метров, мужчины
Геннадий Бынин – 53:47
Юрис Путейнис – 56:44
Дмитрий Гайдамако – 56:53
4000 метров, женщины
Елена Хорс – 57:27
Зинаида Корнева – 57:23
Мария Бондаренко – 1:09:35
1500 метров, классик, мужчины
Кирилл Петров – 21:13
Арсений Соков – 21:21
Юрис Путейнис – 21:23
1500 метров, классик, женщины
Ольга Рейник – 22:36
Елена Хорс – 22:52
Елена Сидоркова – 23:54
1500 метров, speed, мужчины
Алексей Кулик – 20:02
Александр Бояринцев – 20:40
1500 метров, speed, женщины
Кира Лемонджава – 21:00
Елизавета Грякалова – 21:52
Анна Поволоцкая – 22:00
600 метров, мужчины
Юрис Путейнис – 7:17
Александр Давиденко – 7:21
Юрий Быковский – 7:32
600 метров, женщины
Елена Хорс – 7:31
Кира Лемонджава – 7:40
Виктория Суслова – 7:57
Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.