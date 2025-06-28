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Более 200 спортсменов приняли участие в заплыве Swimcup на Волге

28 июня в Кинешме (Ивановская область) прошел заплыв от организаторов Swimcup. Участники соревновались на следующих дистанциях: 600 метров, 1500 метров (классик и speed), 4000 метров.

Результаты победителей и призеров:

4000 метров, мужчины

  1. Геннадий Бынин – 53:47

  2. Юрис Путейнис – 56:44

  3. Дмитрий Гайдамако – 56:53

4000 метров, женщины

  1. Елена Хорс – 57:27

  2. Зинаида Корнева – 57:23

  3. Мария Бондаренко – 1:09:35

1500 метров, классик, мужчины

  1. Кирилл Петров – 21:13

  2. Арсений Соков – 21:21

  3. Юрис Путейнис – 21:23

1500 метров, классик, женщины

  1. Ольга Рейник – 22:36

  2. Елена Хорс – 22:52

  3. Елена Сидоркова – 23:54

1500 метров, speed, мужчины

  1. Алексей Кулик – 20:02

  2. Александр Бояринцев – 20:40

1500 метров, speed, женщины

  1. Кира Лемонджава – 21:00

  2. Елизавета Грякалова – 21:52

  3. Анна Поволоцкая – 22:00

600 метров, мужчины

  1. Юрис Путейнис – 7:17

  2. Александр Давиденко – 7:21

  3. Юрий Быковский – 7:32

600 метров, женщины

  1. Елена Хорс – 7:31

  2. Кира Лемонджава – 7:40

  3. Виктория Суслова – 7:57

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: ResultsZone
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