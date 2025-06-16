В Красногорске прошли Всероссийские соревнования по серфингу на доске с веслом и сап-фестиваль для любителей

14 июня в Красногорске (Московская область) прошли Всероссийские соревнования по серфингу на доске с веслом, в которых приняли участие более 200 профессионалов и любителей из 12 регионов России.

Соревнования частично прошли под дождем, участники стартовали при сильном ветре.

«Любители сапсерфинга не боятся непогоды, и мы наблюдали настоящую борьбу за победу среди всех категорий. Подмосковье – идеальное место для проведения сап фестиваля», – сообщил президент Российской федерации серфинга Александр Вайнштейн.

Победители и призеры всероссийских соревнований и любительских заездов получили подарки от партнеров и денежные призы. Призовой фонд соревнований составил 620 000 рублей. При этом участие в соревнованиях было бесплатным.

Мужчины

1. Дмитрий Судаков (Москва)

2. Дмитрий Петров (Волгоградская обл.)

3. Руслан Гараев (Самарская обл.)

Женщины

1. Наталья Новицкая (Москва)

2. Анастасия Поморина (Московская обл.)

3. Кира Папмейн (Краснодарский край)

Юниоры

1. Максим Меркулов (Москва)

2. Егор Миронов (Московская обл.)

3. Илья Базаров (Москва)

Юниорки

1. Софья Панова (Москва)

2. Амалия Жихарева (Москва)

3. Мирослава Яруллина (Московская обл.)

Любители мужчины

1. Павел Веремеенко (Тульская обл.)

2. Евгений Коцур (Москва)

3. Александр Кушиков (Москва)

Любители женщины

1. Марина Чувалова (Москва)

2. Наталья Перекрестова (Московская обл.)

3. Оксана Свечина (Москва)

Кроме спортивной программы также прошел карнавальный заезд на сапах. Участники соревновались в номинациях «Лучший патриотический костюм», «Лучшее оформление сап-доски», «Самая спортивная семья», «Самая креативная команда», «Самый SUPовский ВУЗ» и «Мисс сап».

Для зрителей и участников прошли мастер-классы и открытые тренировки на баланс-бордах и сап-йоге.