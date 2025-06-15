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Команда ЦСКА выиграла соревнования по экидену, которые прошли в Санкт-Петербурге 15 июня

15 июня в Санкт-Петербурге прошли соревнования по экидену (беговая командная эстафета).

Команды из 6 человек соревновались на марафонской дистанции, которая была разделена на 6 этапов: 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км, 7,195 км. Каждый из атлетов преодолевал один этап. Принять участие можно было в женской, мужской, смешанной команде.

Команды ЦСКА (мужская) и «Бегущие Лисы» (женская) установили рекорды соревнований. В женском зачете на первое место бежала команда «Аделаида», последний этап преодолевала Анна Щагина. На последнем километре спортсменке стало плохо, и она сошла с дистанции.  

Мужские команды

  1. ЦСКА (А.Король, Александр Ольков, Эдуард Батыршин, Денис Чертыков, Кирилл Тришканов, Виктор Гуржий) – 2:05:13

  2. Бегущие Лисы (А.Тимошин, Ярослав Бякин, В.Чистяков, Андрей Лейман, Артем Попов, Д.Зюзин) – 2:07:52

  3. Беговой монастырь (Максим Ликсаков, Павел Адышкин, Константин Лобов, Артем Цибак, Илларион Худеев, Сергей Петров) – 2:09:41

Женские команды

  1. Бегущие Лисы (Е.Сергеева, А.Кострикова, Александра Вдовина, Мария Резниченко, А.Федонина, Ульяна Андреева) – 2:29:03

  2. Колючие Старты Girls (Н.Тухтаева, Н.Кондрашова, А.Титова, А.Ильина, А.Шевченко, Полина Кондрашова) – 2:34:23

  3. Сосновка прекрасная (В.Усова, М.Сегалова, Е.Кислюкова, К.Кирина, Д.Елоева, С.Праздникова) – 2:42:31

Смешанные команды

  1. ЦСКА Mix (Светлана Аплачкина, Н.Павлов, Елена Седова, Артем Попов, Даниил Прокушев, Роман Троценко) – 2:08:40

  2. INSANITY (В.Андреев, Д.Иваненко, Алла Сидорова, Е.Волков, Нина Савина, В.Скудный) – 2:08:56

  3. Сборная Санкт-Петербурга (Г.Корепин, В.Смирнов, О.Шилина, И.Андреев, А.Мокина, Константин Вершинин) – 2:12:34

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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любительский спорт
Светлана Аплачкина
Андрей Лейман
Павел Адышкин
Артем Попов
Денис Чертыков
Елена Седова
Роман Троценко
Александра Вдовина
Эдуард Батыршин
Ульяна Андреева
Мария Резниченко
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