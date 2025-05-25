Василий Невежин и Олеся Морозова стали победителями Липецкого марафона

25 мая в Липецке прошел марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанции 1,8 км. Марафонскую дистанцию можно было также преодолеть в составе эстафетной команды.

Победителем стал атлет Василий Невежин (КМС по легкой атлетике) и Олеся Морозова (чемпионка мира по северной ходьбе в составе женской эстафеты).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Василий Невежин – 2:38:07 Степан Шишлов – 2:39:02 Сергей Ткаченко – 2:46:46

42,2 км, женщины

Олеся Морозова – 3:01:15 Ульяна Романова – 3:17:32 Анна Киселева – 3:25:02

1,8 км, мужчины

Андрей Кирин – 5:45 Александр Осадченко – 5:48 Евгений Федерякин – 5:57

1,8 км, женщины

Виктория Алтухова – 6:48 Дарья Фролова – 6:52 Ксения Иванова – 7:04

Экиден

Сборная солянка – 3:23:49 Бегущие гепарды – 3:46:31 Апельсиновый движ – 3:50:27

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .