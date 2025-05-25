Василий Невежин и Олеся Морозова стали победителями Липецкого марафона
25 мая в Липецке прошел марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанции 1,8 км. Марафонскую дистанцию можно было также преодолеть в составе эстафетной команды.
Победителем стал атлет Василий Невежин (КМС по легкой атлетике) и Олеся Морозова (чемпионка мира по северной ходьбе в составе женской эстафеты).
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Василий Невежин – 2:38:07
Степан Шишлов – 2:39:02
Сергей Ткаченко – 2:46:46
42,2 км, женщины
Олеся Морозова – 3:01:15
Ульяна Романова – 3:17:32
Анна Киселева – 3:25:02
1,8 км, мужчины
Андрей Кирин – 5:45
Александр Осадченко – 5:48
Евгений Федерякин – 5:57
1,8 км, женщины
Виктория Алтухова – 6:48
Дарья Фролова – 6:52
Ксения Иванова – 7:04
Экиден
Сборная солянка – 3:23:49
Бегущие гепарды – 3:46:31
Апельсиновый движ – 3:50:27
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.