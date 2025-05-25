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Василий Невежин и Олеся Морозова стали победителями Липецкого марафона

25 мая в Липецке прошел марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанции 1,8 км. Марафонскую дистанцию можно было также преодолеть в составе эстафетной команды.

Победителем стал атлет Василий Невежин (КМС по легкой атлетике) и Олеся Морозова (чемпионка мира по северной ходьбе в составе женской эстафеты).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Василий Невежин – 2:38:07

  2. Степан Шишлов – 2:39:02

  3. Сергей Ткаченко – 2:46:46

42,2 км, женщины

  1. Олеся Морозова – 3:01:15

  2. Ульяна Романова – 3:17:32

  3. Анна Киселева – 3:25:02

1,8 км, мужчины

  1. Андрей Кирин – 5:45

  2. Александр Осадченко – 5:48

  3. Евгений Федерякин – 5:57

1,8 км, женщины

  1. Виктория Алтухова – 6:48

  2. Дарья Фролова – 6:52

  3. Ксения Иванова – 7:04

Экиден 

  1. Сборная солянка – 3:23:49

  2. Бегущие гепарды – 3:46:31

  3. Апельсиновый движ – 3:50:27

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
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