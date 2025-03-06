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  • Открылась регистрация на забеги в Битцевском лесу. Кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пёс» пройдут 19 и 20 апреля
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Открылась регистрация на забеги в Битцевском лесу. Кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пёс» пройдут 19 и 20 апреля

19 и 20 апреля в в Битцевском лесу в Москве пройдут кроссы «Лисья гора» (0+) и «Быстрый пёс» (0+) от организаторов «Беговое сообщество». Покрытие на забегах грунтовое, на дистанции возможны грязь и лужи.

В субботу 19 апреля состоится забег с питомцем «Быстрый пёс» на дистанции 2 км по круговой трассе, а в воскресенье 20 апреля – «Лисья гора» на дистанциях от 2 до 8 км в зависимости от пола и эстафета среди смешанных команд 4 х 1 км. Для девушек 18-19 лет доступна дистанция 2 км, для юношей того же возраста – дистанция 4 км. Женщины возрастной группы «20-24 года» бегут 6 км, мужчины этого возраста – 8 км. Женщины 35 лет и старше будут соревноваться на дистанции 4 км, мужчины 35 лет и старше – на дистанции 6 км.

Стоимость слота на кросс «Лисья гора» до 1 апреля составляет 1000 рублей для юношей и девушек 18-19 лет и 2000 рублей для мужчин и женщин старше 20 лет. Участие в забеге «Быстрый пёс» стоит 2000 рублей.

Регистрация на кросс «Лисья гора» доступна на сайте организатора, на забег «Быстрый пёс» – по этой ссылке.

«Беговое сообщество» опубликовало календарь забегов на 2025 год. 16 стартов пройдут в Москве и Санкт-Петербурге

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Забег
любительский спорт
Трейлраннинг
Бег
Календарь стартов
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