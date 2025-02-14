В Москве в «Лужниках» снова заработала бесплатная лыжно-биатлонная трасса. Она будет работать до 2 марта
12 февраля в Москве в «Лужниках» снова заработала бесплатная лыжно-биатлонная трасса. Ее закрывали из-за аномально теплой зимы и недостаточности снежного покрова на трассе. Трасса будет работать до 2 марта.
Спортсменам доступны лыжня (длина трассы – 2500 метров) и настоящее стрельбище. Можно прийти со своими лыжами, но также можно взять оборудование в прокат. Со своими винтовками приходить нельзя.
Позаниматься биатлоном можно только с тренером на платных индивидуальных или групповых тренировках. Стоимость индивидуальной тренировки – 5000 рублей, групповой тренировки – 1800 рублей. Также тренировки проходят для лыжников и юных спортсменов. Тренировка по беговым лыжам стоит 4500 рублей.
Для лыжников и биатлонистов пройдут бесплатные мастер-классы от олимпийских чемпионов. За расписанием можно следить на сайте организатора.
На территории комплекса есть кафе, а также зона для болельщиков.
Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться на сайте организатора.
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